Бездомные собаки в Кузнецке: перечислены «самые кричащие адреса»

17.03.2025 | 17:01

На минувшей неделе в Кузнецке наблюдался всплеск активности бездомных животных. Так ситуацию охарактеризовал глава города Сергей Златогорский на совещании в понедельник, 17 марта.

На планерке прозвучала информация о том, что после заключения контракта с подрядной организацией на улицах было отловлено в общей сложности 25 особей, из них 15 - на прошлой неделе.

К «самым кричащим адресам» отнесены улицы Маяковского (район КИИУТ), Правды и Московская. Туда специалисты приедут в ближайшие дни.

«В принципе, задача снять напряженность в какой-то степени уже решается, но надо продолжать. Хочу отметить, что нужна административная практика по владельцам животных, которые допускают самовыгул.

Сейчас в Госдуме обсуждается уголовная ответственность для таких лиц. Это очень хорошо, может это кого-то отрезвит. Кого не отрезвит, узнают, что такое суд, нары и все остальное. Может быть, так зайдет в голову», - заключил Сергей Златогорский.

В феврале в Кузнецке проводился электронный аукцион по поиску подрядчика, который занялся бы отловом бездомных животных с улиц города в 2025 году. Заказчиком выступала местная администрация, начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 1 456 201 рубль. Торги выиграла саратовская фирма.