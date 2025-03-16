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Общество

В Пензе раскрыли масштаб нехватки сотрудников полиции

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Жители Пензы хотели бы порядка в городе в ночное время: гражданам не дают покоя шумные компании и автомобили с громкой музыкой. Но наказать нарушителей тишины не так просто.

Проблему на странице председателя гордумы Дениса Соболева во «ВКонтакте» затронула подписчица.

«Закон о тишине не работает!!! Всю ночь машины с громкой музыкой колесят по городу! Штрафы же есть! Где полицейские? Решайте этот вопрос совместно с МВД, ППС», - попросила пензячка.

Денис Соболев ответил ей, что все не так просто.

«МВД - структура федеральная, ни городской думе, ни администрации города они не подчиняются. У них физически работать некому, некомплект по участковым и ППС под 50%», - сообщил он.

Ранее жителям региона объяснили механизм применения закона о тишине. Первый шаг - позвонить в полицию по номеру 02 или 102 (с мобильного телефона). Необходимо зафиксировать факт в книге учета сообщений о преступлениях. Материалы дела затем передадут в районную администрацию, после чего нарушителя оштрафуют.

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