Что делать при высокой температуре у ребенка: советы родителям

14.03.2025 | 12:40

Пока у больного гриппом или ОРВИ ребенка температура не достигла 38 градусов, сбивать ее не нужно. Следует просто обеспечить свежий воздух, 18-20 градусов в помещении и обильное питье.

Как рассказали в областном минздраве, жаропонижающие препараты при температуре 38-38,5 градуса показаны младенцам до 3 месяцев и детям любого возраста с поражениями головного мозга, склонностью к судорогам, плохой переносимостью лихорадки. Детям старше 3 месяцев, не имеющим патологий, они рекомендуются при 39-39,5 градуса.

Врачи советуют применять только 2 препарата, безопасность которых доказана. Это парацетамол или ибупрофен в оговоренной по инструкции дозе.

Повторно лекарство дают только после нового повышения температуры. Курсовой прием жаропонижающих нежелателен. Если жар не спадает в течение 3 часов, можно перейти с одного препарата на другой. Температуру не нужно снижать до нормальной: достаточно понизить ее на 1-1,5 градуса.

Сразу после приема лекарства ребенка следует раскрыть, обтереть теплой (25-30 градусов) водой и положить ему на голову холодный компресс. Процедуру нельзя проводить, когда конечности холодные или есть озноб. Для обтирания не используют уксус или спиртовой раствор.

Следует обязательно вызвать врача, если:

- температура выше 38 градусов (у младенца до 3 месяцев) или от 39,5 градуса (у ребенка любого возраста);

- температура выше 38,5 сохраняется более 3 дней;

- жар не сопровождается насморком и кашлем;

- наблюдаются рвота, жидкий стул, кожные покровы сухие, мочеиспускание редкое;

- температура вновь повысилась, после того как несколько дней была нормальной.

Вызывать скорую помощь нужно, когда:

- ребенок длительное время отказывается от питья;

- наблюдаются сонливость или раздражительность;

- дыхание затрудненное, шумное или учащенное;

- втянуты межреберные промежутки или яремная ямка (места между шеей и грудью);

- у ребенка судороги или бред;

- температура не снижается или повышается в течение 3 часов после применения 2 схем жаропонижающих препаратов;

- появились не исчезающая при нажатии сыпь или подкожные кровоизлияния;

- даже после приема лекарства беспокоит сильная головная боль.

Ранее стало известно, что на 13 марта в регионе из-за распространения ОРВИ на карантин полностью закрыты 12 школ и детсадов, а также 469 классов в 87 школах и 39 групп в 25 детских садах.