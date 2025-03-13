В Пензе собаки за год покусали больше тысячи человек

13.03.2025 | 15:20

В минувшем году в Пензе отлов и содержание бездомных собак обошлись бюджету в 4 392 732 рубля, сообщил начальник управления ЖКХ Владимир Сорокопудов на заседании в гордуме в четверг, 13 марта.

По муниципальным контрактам, заключенным на эту сумму, на городских улицах отловили 532 собаки. Для 49 из них нашлись добрые руки.

Пункт передержки собак на Осенней, 5, рассчитан на 82 особи, в числе прочего там есть 10 вольеров для обязательного карантина.

«Вы прекрасно знаете, то в Госдуме подготовили изменения в закон «Об ответственном обращении с животными». Вам будет запрещено выпускать отловленных животных в среду обитания. Мы видим, сколько было отловлено животных и сколько можем содержать. Мы готовимся к увеличению числа приютов?» - спросил депутат Андрей Жданников у начальника УЖКХ.

«Вопрос прорабатывается, но это все зависит от финансирования», - уклончиво ответил тот.

За 2024 год домашними и бесхозными собаками, кошками, грызунами и дикими зверями были укушены 1 245 пензенцев. Статистика показывает: 29,4% агрессивных животных составляют бродячие псы.

Представитель областного управления Роспотребнадзора Олег Николаев рассказал, что в Пензе собаки покусали 1 081 человека, в том числе 231 ребенка. По отношению к 2023 году рост составил 26,8%.

«Пока на уровне Госдумы решения приняты не будут, мы остаемся бессильны», - резюмировал Олег Николаев.