В Госдуме предложат запретить возврат отловленных собак на улицу

27.02.2025 | 20:26

В Госдуме рабочая группа определилась с 3 принципиальными решениями о бродячих собаках. Их предложат закрепить обязательной нормой на федеральном уровне, сообщила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в своем телеграм-канале 27 февраля.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал представить законодательные инициативы по этому вопросу до 3 марта. «Мы детей, людей защищать будем? Вдумайтесь: взяли и поставили на одну планку ребенка и животное. Давайте наведем порядок», - подчеркнул он.

Проект закона планируется подготовить уже к 28 февраля.

Первое решение, выработанное рабочей группой, - все бродячие собаки должны быть отловлены, а их выпуск на волю - запрещен.

Второе - регионы сами будут решать, что делать: содержать отловленных собак в приютах или усыплять.

Третье - отловленные собаки должны будут содержаться не менее 30 дней для поиска владельца до принятия решения об усыплении (у регионов будет право увеличить этот срок). «Для собак в ошейниках, чипированных, оставшихся после смерти хозяина, и т. д. может быть установлен иной, более высокий минимальный срок на поиск хозяина», - уточнила Нина Останина.

Поскольку в регионах нужно создать инфраструктуру для содержания большого количества собак, предложат ввести переходный период от 3 месяцев до полугода с момента принятия закона.