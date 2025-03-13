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Общество

В Пензе отловом бродячих собак занимаются 3 человека

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Бродячих собак по всей Пензе ловит всего 1 бригада, состоящая из 3 человек, сообщил начальник управления ЖКХ Владимир Сорокопудов на заседании в гордуме в четверг, 13 марта.

Эти данные он привел в ответ на замечания депутатов о большом количестве бездомных псов на улицах. Так, Борис Панин попросил обратить внимание на территорию школы № 20 на Экспериментальной, 6. «Там бегает стая собак, детям сложно попасть на занятия. Доходило до того, что родители покупали газовые баллончики, чтобы дети могли отпугивать животных. Бригады выезжали, несколько животных отловили, но ситуация остается напряженной», - обрисовал депутат ситуацию в Гидрострое. Он попросил «почаще вызывать наряд» на территорию школы.

Владимир Сорокопудов доложил, что всего 1 бригада из 3 ловцов положена по штатному расписанию. «Работа специфическая, не каждый на нее соглашается», - добавил он.

В состав бригады входит профессиональный кинолог. Зарплата у ловцов - около 40 тысяч, с надбавками и премиями доходит до 60 тысяч.

Собак отлавливают как сачками, так и с помощью ружей, стреляющих дротиками со снотворным. Но животные прекрасно понимают, что означает оружие в руках человека, и сразу убегают. Даже если в собаку попадают, лекарство начинает действовать минут через 20. За это время она часто успевает спрятаться.

В 2024 году в Пензе отлов и содержание бездомных собак обошлись бюджету в 4 392 732 рубля.

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