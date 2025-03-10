В Пензенской области паразиты пока не активизировались

10.03.2025 | 14:15

Сезон активности клещей в Пензенской области еще не стартовал, пробудились единичные особи, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве ответили на запрос PenzaInform.ru, поводом для которого стало следующее обращение от читательницы портала: «Погуляли по Олимпийской аллее, нашла на своем йорке клеща. Честно говоря, удивилась, конец февраля вроде не сезон еще. Что за аномалия с клещами?»

В Роспотребнадзоре напомнили, что, по результатам многолетних наблюдений, сезон активности клещей начинается в апреле и заканчивается в октябре.

Возможной причиной пробуждения единичных особей стала аномально теплая погода в конце января.

«По данным медицинских организаций и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», по состоянию на 10 марта 2025 года случаев присасывания клещей среди населения Пензенской области не зарегистрировано», - говорится в документе, подписанном заместителем руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаилом Баевым.