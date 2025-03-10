В Пензе кинологи показали, на что способны их собаки

10.03.2025 | 13:18

В центре кинологической службы областного УМВД прошли учебно-тренировочные сборы. Около 20 специалистов из Пензы, Заречного, а еще Сарова и Димитровграда показали, чему смогли научить своих собак.

Мероприятие ежегодное. В течение нескольких дней участники обменивались опытом и знаниями, а затем практиковались.

Так, полицейским и их животным нужно было продемонстрировать поиск взрывчатых веществ на улице, в помещениях и транспорте. Условия максимально приблизили к реальным.

«Целью тренировочных сборов является обмен опытом, организация взаимодействия между ведомствами, повышение уровня подготовки сотрудников и выявление недостатков в работе», - отметил заместитель начальника центра кинологической службы областного УМВД России Виталий Назаров.

Ранее в Пензе пес по кличке Дик спас кинолога во время нападения. Это было частью тренировки.