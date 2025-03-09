Поддержку семей пропавших без вести военных расширят

09.03.2025 | 13:21

В России планируется расширение поддержки близких военнослужащих, которые пропали без вести.

Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин. По его словам, соответствующий указ будет подписан на предстоящей неделе.

«Он добавил, что у Минобороны есть предложения о том, как можно помочь семьям бойцов, которые числятся пропавшими без вести, в том числе в вопросах, касающихся детей и материальной поддержки», - пишет «Парламентская газета».

В ближайшее время предложение будет готово и сразу же подписано.

В декабре 2024 года в России назначили выплату детям захваченных в плен и пропавших без вести военнослужащих. Речь идет об участниках специальной военной операции, а также тех, кто выполнял задачи на территориях проведения контртеррористической операции и спецзадачи в Сирийской Арабской Республике.

Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе проживания получателя.