Пензенцев ждут на праздновании Торжества Православия

07.03.2025 | 10:28

Верующих пензенцев в эти выходные приглашают в Спасский кафедральный собор, где пройдут богослужения по случаю Торжества Православия.

Это праздник, который отмечается в храмах в первую неделю Великого поста (в 2025-м он продлится с 3 марта по 19 апреля). Верующие вспоминают о победе православной церкви над разными видами ереси.

В Пензе к торжеству приурочили две службы:

- в субботу, 8 марта, в 17:00 начнется Всенощное бдение (продолжительность - 2,5-3 часа)

- в воскресенье, 9 марта, в 8:00 состоится Божественная литургия (продолжительность - 2-2,5 часа).

Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщили в информационном отделе Пензенской епрхии.