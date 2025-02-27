В Пензенскую область хотели поставить поддельное учебное оборудование

27.02.2025 | 18:16

В Пензенской области в учреждения дополнительного образования хотели поставить поддельные учебные устройства.

В 2024 году региональное министерство образование заключило с фирмой из Санкт-Петербурга контракт на сумму более 14,9 млн рублей. Организация должна была поставить в пензенские учреждения 36 наборов для занятий по робототехнике, рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Когда заказчик принимал оборудование, выяснилось, что качество товара не соответствует условиям контракта. Обнаружились и признаки подделки.

«Несмотря на это, представитель компании-поставщика подготовил и подписал акты с недостоверными сведениями о соответствии оборудования предъявляемым требованиям. Умысел на хищение бюджетных средств не был доведен до конца, так как заказчик отказался принимать и оплачивать товар», - сообщили в прокуратуре.

Сейчас по факту покушения на мошенничество возбудили уголовное дело. Ход его расследования контролирует надзорное ведомство.