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Общество

Программу материнского капитала собираются продлить

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Материнский капитал российским семьям хотят выплачивать до 2030 года - действие программы решили продлить. Уже подготовлены соответствующие изменения в федеральное законодательство.

Как пишет «Российская газета», с 2027 по 2030 годы из бюджета планируют дополнительно направить на выплаты 2,7 трлн рублей.

Сейчас программа действует до конца 2026 года. Чаще всего меру поддержки семьи используют для улучшения жилищных условий. Также средства расходуют на ежемесячные выплаты и образование детей.

В новом году маткапитал увеличат на 7,3%, он составит 676 398 рублей на первого ребенка.

Этот вид поддержки начал действовать в 2007 году и распространялся на семьи, где родился второй ребенок. С 2020-го граждане стали получать деньги при рождении первенца. С 2022-го маткапитал индексируют на уровень фактической инфляции.

В Пензенской области в 2024 году материнский капитал получили более 4 000 семей. Сейчас его размер составляет 630 380 рублей на первого ребенка.

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