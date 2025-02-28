С 1 марта на остров Пески будут заезжать маршрутки

28.02.2025 | 10:30

С субботы, 1 марта, проблема с транспортным сообщением для жителей острова Пески в Пензе будет решена: туда станут заезжать маршрутки № 5к.

Эти микроавтобусы раньше ходили на остров. Однако в последние несколько лет количество рейсов резко снизилось, а затем общественный транспорт и вовсе перестал заезжать на Пески, рассказали местные жители.

Пензенцам, у которых нет машин, приходится идти до остановок на улице Кирова.

Люди обратились к своему депутату в гордуме Денису Соболеву с просьбой о помощи, и он посодействовал достижению договоренности с перевозчиком.

«С 1 марта маршрут под номером 5к с заездом на остров Пески будет восстановлен. Перевозчик планирует запустить в микрорайон до 5-7 рейсов ежедневно по установленному графику. Маршрутное такси будет следовать с соблюдением всех остановок - от «Острова Пески» через Центральный рынок до «Пензарыбы» и обратно», - сообщили в гордуме.