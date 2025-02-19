В Пензе рассмотрят перевод маршрута № 12 на регулируемый тариф

19.02.2025 | 11:42

Жители поселка Монтажного, который расположен на окраине Пензы, оказались практически отрезаны от города из-за малого количества общественного транспорта. Об этом на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» написала доведенная до отчаяния горожанка.

«Утром стоим на остановке по часу! Всего 2 маршрутки ходят! В поликлинику с детьми только на такси можно уехать, а цены очень дорогие. Подростки едут утром на учебу в колледж или техникум, постоянно опаздывают. На работу мы тоже вовремя не можем приехать!» - описала она беды местного населения.

По ее словам, некоторым пассажирам даже не удается зайти в салон маршрутки № 12, курсирующей между Монтажным и Привокзальной площадью, люди вынуждены ожидать следующую машину.

Женщина потребовала навести порядок с режимом работы маршрутки.

«Можно пустить несколько машин, чтобы они строго по расписанию ездили. Неужели это так трудно!?» - предложила она.

Ответ пришел из Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области. В нем говорится, что маршрут № 12 обслуживает индивидуальный предприниматель Е. В. Крашенинникова. Перевозчик утверждает, что задействованы все имеющиеся машины. В частности, в среду, 19 февраля, - 4 автобуса. Однако случается, что некоторые маршрутки сходят с линии из-за неисправностей.

В министерстве также сообщили, что на совещании с руководителем предприятия-перевозчика было поручено обеспечить стабильную работу автобусов на маршруте и провести с водителями внеплановый инструктаж о недопустимости нарушений режима.

Завершился ответ минстроя оптимистично. Сейчас проводится обследование и анализ пассажиропотока. После этого будет решаться вопрос о возможности перевести маршрут № 12 на регулируемый тариф.

Ранее стало известно, что поселок Монтажный из-за дефицита врачей остался без педиатра. 320 детей теперь обслуживаются в другой поликлинике - родители вынуждены возить их на улицу Светлую в микрорайоне Согласие.