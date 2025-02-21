На южной окраине Пензы определено место под строительство школы

21.02.2025 | 11:52

Юным жителям пензенского микрорайона Тепличный нужна новая школа. Вопрос поднял горожанин на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас ученики ходят на уроки в школу № 75/62. Пензенец напомнил, что Тепличный активно застраивается, поэтому потребность в новом учебном заведении становится все более острой.

«Школьники скоро в 3 смены учиться будут, и это еще не сдали жилье в новых домах. По всем вопросам отписки - «вам не положено, для вас не запланировано» и ссылаются на перепись доковидного года, когда домов было в разы меньше», - пожаловался он.

Ответ пришел из Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области.

«Согласно Генеральному плану города Пензы в микрорайоне Тепличный планируется строительство общеобразовательной школы на 330 мест, срок реализации - 2026 год», - говорится в нем.

Два года назад пензенцам сообщили о намерениях в 2027-м возвести школу на 300 человек на территории, очерченной улицей Зеленодольской и границей города. Однако на тот момент проектно-сметная документация на строительство не была разработана, а администрация еще искала источники финансирования.

Теперь же в минграде уточнили место, где должно появиться новое учебное заведение: в районе дворца единоборств «Воейков». Там уже сформирован земельный участок с видом разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование».