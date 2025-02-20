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Общество

Нутрициолог посоветовала полезные ингредиенты для масленичных блинов

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В понедельник, 24 февраля, начнется Масленичная неделя, которая завершится 2 марта Прощеным воскресеньем. Это время обильных угощений, в которых главным блюдом по традиции являются блины.

Нутрициолог, эксперт научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Несвит рассказала «Газете.Ru», как сделать праздник не только вкусным, но и полезным. По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание на выбор ингредиентов для блинов.

«Классические блины на молоке и пшеничной муке, конечно, вкусны, но не всегда полезны. Можно поэкспериментировать с разными видами муки. Например, гречневая мука придаст блинам не только интересный вкус, но и сделает их более питательными, богатыми клетчаткой и микроэлементами. Цельнозерновая мука также будет отличным вариантом: она содержит больше витаминов и минералов, чем обычная пшеничная мука высшего сорта. А если вы хотите еще более легкий вариант, попробуйте использовать овсяную, рисовую муку или даже кокосовую стружку для приготовления блинов», - посоветовала эксперт.

Не стоит злоупотреблять сладкими начинками с большим количеством сахара. Вместо них можно использовать свежие или замороженные ягоды, фрукты, натуральный мед.

«Отличным вариантом станут и несладкие начинки, такие как нежирный творог, смешанный с зеленью, тушеные овощи, грибы. Они разнообразят ваше праздничное меню и обогатят его полезными веществами», - рекомендовала врач высшей категории.

Екатерина Несвит предостерегла от неумеренного потребления масленичных лакомств. Вместо того чтобы поглощать блины и другие блюда, следует медленно пережевывать их, наслаждаясь каждым кусочком, чтобы лучше почувствовать насыщение.

Нутрициолог также подчеркнула важность питьевого режима и рекомендовала употреблять чистую воду и травяные чаи.

«Масленица может стать не только вкусным и радостным, но и полезным праздником, если мы будем придерживаться принципов умеренности, баланса и осознанного выбора», - заключила врач.

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Источник — фото pixabay.com
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