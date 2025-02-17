Сетевое издание|18+|Понедельник|17 фев 2025|17:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

2 марта в Пензе будут жечь чучела из соломы

Печать
Telegram

Пензенцы будут провожать зиму 2 марта - именно на этот день в 2025 году выпало Прощеное воскресенье, последний день Масленичной недели. Дата зависит от времени празднования Пасхи.

Самые массовые гулянья в Пензе обычно проходят в парке Белинского. На этот раз они начнутся в 12:00.

Для горожан выступят фолк-шоу-группа «Зазноба» и ансамбль народной песни «Раздолье», организуют народные игры и забавы, в том числе «Достань петуха».

Сжигание чучела Масленицы в центре парка намечено на 19:00.

Ранее стало известно, что большинство (9 из 10) семей страны на Масленицу пекут блины, а каждый третий россиянин участвует в сжигании чучела. Чаще всего праздник отмечают люди в возрасте от 25 до 44 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте