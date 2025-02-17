2 марта в Пензе будут жечь чучела из соломы

17.02.2025 | 13:02

Пензенцы будут провожать зиму 2 марта - именно на этот день в 2025 году выпало Прощеное воскресенье, последний день Масленичной недели. Дата зависит от времени празднования Пасхи.

Самые массовые гулянья в Пензе обычно проходят в парке Белинского. На этот раз они начнутся в 12:00.

Для горожан выступят фолк-шоу-группа «Зазноба» и ансамбль народной песни «Раздолье», организуют народные игры и забавы, в том числе «Достань петуха».

Сжигание чучела Масленицы в центре парка намечено на 19:00.

Ранее стало известно, что большинство (9 из 10) семей страны на Масленицу пекут блины, а каждый третий россиянин участвует в сжигании чучела. Чаще всего праздник отмечают люди в возрасте от 25 до 44 лет.