Пензенцы смогут невооруженным глазом увидеть парад планет

06.08.2024 | 20:42

В Пензенском планетарии назвали дату очередного зрелищного астрономического события - выравнивания (или парада) планет. Это 28 августа (среда). В ряд выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн.

«Вы сможете увидеть невооруженным глазом Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн, хотя Меркурий будет довольно сложно разглядеть, так как он будет висеть низко у горизонта. Чтобы увидеть Нептун и Уран, потребуется телескоп или мощный бинокль», - предупредили специалисты планетария.

Сатурн окажется в поле видимости с позднего вечера в созвездии Водолея. Нептун расположится в соседних Рыбах. Утром 2 эти планеты спустятся к западному горизонту.

Позже ночью в Тельце взойдет Уран, следом за ним - Юпитер и Марс в том же созвездии. Рядом можно будет наблюдать убывающую Луну. На рассвете в созвездии Льва появится Меркурий, рядом с которым вскоре поднимется Солнце.

Другое красочное явление ждет пензенцев в ночь на 12 августа и перед рассветом 13-го. Это метеорный поток Персеиды, издавна считающийся особенно зрелищным. В указанный период количество светящихся метеоров может достигать 100-150. Наблюдать за «звездопадом» лучше за городом, вдали от освещения.