В Пензенской области зарегистрировали случаи кори

13.02.2025 | 18:32

В Пензенской области выявлены единичные случаи кори среди представителей цыганской общины. Проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в четверг, 13 февраля.

«Определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», - уточнили в ведомстве.

Заболевшие не были привиты и поздно обратились за медицинской помощью.

Основным методом защиты от кори является вакцинопрофилактика. Плановые прививки делают двукратно - в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Также вакцинируют детей в возрасте от 1 года до 18 лет включительно, не болевших корью и не привитых по какой-либо причине; взрослых до 35 лет включительно, не привитых ранее, не имеющих сведений о прививках против кори, не болевших корью; взрослых от 36 до 55 лет включительно, относящихся к группам риска.

Экстренная вакцинация (по эпидемическим показаниям) проводится контактным лицам в очагах инфекции без ограничения возраста, ранее не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитым. Вакцину вводят не позднее чем через 72 часа после контакта с больным.