Елена Столярова рассказала о травле в пензенских школах

11.02.2025 | 17:47

Директора нескольких школ в регионе допустили травлю учеников. Уполномоченный по делам ребенка в Пензенской области Елена Столярова пообещала лично проконтролировать решение проблемы.

«В России рассматривается возможность принятия закона, в котором будет дано определение понятия «травля», или «буллинг». Это необходимо, так как каждый конкретный случай, с которыми сталкиваются несовершеннолетние дети, их родители и педагоги, невозможно классифицировать с правовой точки зрения. Кто-то считает: это обычные подростковые конфликты; кто-то обращается в правоохранительные органы, кто-то по-бытовому устраивает разборку. На самом деле это непростая ситуация, когда под возгласы и смех толпы «крутой» подросток показывает свою силу и власть над слабым», - написала детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте» во вторник, 11 февраля.

Елена Столярова привела в пример 2 последних случая, с которыми столкнулась.

В одной школе пятиклассник с разбегу ударил ногой в спину восьмиклассника, недавно перенесшего операцию на сердце. В учебном заведении случай объяснили застарелым конфликтом между родителями детей.

В другой школе пятиклассник подговаривает других мальчиков издеваться над одноклассником, унижая его перед девочками. Ребенка бьют, обзывают, с ним запрещают дружить. Классный руководитель и руководство учреждения не вмешиваются и ждут, когда все пройдет само по себе. Более того, они сформировали конфликт и между родителями, отметила Елена Столярова.

«Почему директора этих школ, имеющие заместителей, советников, психологов, классных руководителей, наставников, не принимают мер, профессионально снимающих еще в самом начале причины этих конфликтов, перерастающих в травлю?» - задалась вопросом омбудсмен.

Она сообщила, что все поступившие к ней обращения направила руководителям отделов образования и заместителям глав администраций.

«С родителями детей - на постоянной телефонной связи. Лично прослежу, как будут устранены причины и условия конфликтов между детьми», - подчеркнула Елена Столярова.