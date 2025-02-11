Сетевое издание|18+|Вторник|11 фев 2025|19:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Елена Столярова рассказала о травле в пензенских школах

Печать
Telegram

Директора нескольких школ в регионе допустили травлю учеников. Уполномоченный по делам ребенка в Пензенской области Елена Столярова пообещала лично проконтролировать решение проблемы.

«В России рассматривается возможность принятия закона, в котором будет дано определение понятия «травля», или «буллинг». Это необходимо, так как каждый конкретный случай, с которыми сталкиваются несовершеннолетние дети, их родители и педагоги, невозможно классифицировать с правовой точки зрения. Кто-то считает: это обычные подростковые конфликты; кто-то обращается в правоохранительные органы, кто-то по-бытовому устраивает разборку. На самом деле это непростая ситуация, когда под возгласы и смех толпы «крутой» подросток показывает свою силу и власть над слабым», - написала детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте» во вторник, 11 февраля.

Елена Столярова привела в пример 2 последних случая, с которыми столкнулась.

В одной школе пятиклассник с разбегу ударил ногой в спину восьмиклассника, недавно перенесшего операцию на сердце. В учебном заведении случай объяснили застарелым конфликтом между родителями детей.

В другой школе пятиклассник подговаривает других мальчиков издеваться над одноклассником, унижая его перед девочками. Ребенка бьют, обзывают, с ним запрещают дружить. Классный руководитель и руководство учреждения не вмешиваются и ждут, когда все пройдет само по себе. Более того, они сформировали конфликт и между родителями, отметила Елена Столярова.

«Почему директора этих школ, имеющие заместителей, советников, психологов, классных руководителей, наставников, не принимают мер, профессионально снимающих еще в самом начале причины этих конфликтов, перерастающих в травлю?» - задалась вопросом омбудсмен.

Она сообщила, что все поступившие к ней обращения направила руководителям отделов образования и заместителям глав администраций.

«С родителями детей - на постоянной телефонной связи. Лично прослежу, как будут устранены причины и условия конфликтов между детьми», - подчеркнула Елена Столярова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте