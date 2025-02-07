Составность поездов Пенза - Белинская решили увеличить

07.02.2025 | 18:58

Составность пригородных поездов Пенза - Белинская с началом летних пассажирских перевозок увеличится, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Это будет сделано за счет двух новых дополнительных вагонов.

Если составность вырастет с 2-х до 3 вагонов, то вместимость - практически в 2 раза: с 133 до 228 сидячих мест.

«Увеличение составности особенно актуально в связи с возрастающим спросом на пригородные железнодорожные перевозки в регионе», - пояснили в пассажирской компании.

Ранее стало известно, в Пензенской области планируется поэтапный запуск наземного метро. На первом этапе реализации проекта «Сурские радиусы» (2025 год) предполагается организовать движение 13 дополнительных электричек на участке Бессоновка - Пенза-I - Заречный - Селикса. После этого общее количество пригородных поездов увеличится до 22.