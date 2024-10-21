В рейтинге по уровню доходов пензенцы опередили соседей

21.10.2024 | 08:52

В Пензенской области реальные денежные доходы населения за год выросли на 6,9%. Такие данные обнародовали эксперты ria.ru.

Они составили рейтинг регионов РФ по доходам населения, изучив данные за 2-й квартал 2024 года. Сурский край расположился на 56-й строчке из 85.

Подсчитано, что среднедушевые доходы пензенцев составили 38,7 тыс. рублей в месяц. Соотношение показателя и стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 2,03.

«Среднедушевые доходы населения в России во втором квартале 2024 года составили 58,2 тыс. рублей в месяц, что на 8,4 тыс. больше результатов того же периода прошлого года», - отметили эксперты.

Соседние с Пензенской областью регионы находятся ниже в рейтинге. Так, на 58-м месте расположилась Тамбовская область. Среднедушевые доходы жителей в месяц составили 40,3 тыс. рублей (+10% за год), но соотношение этой суммы и стоимости фиксированного набора товаров и услуг ниже, чем в Сурском крае, - 2,01. То есть тамбовчане на свой доход могут купить меньше пензенцев.

Ульяновская область - на 52-й строке (40,4 тыс. рублей (+9,5%), 1,99 соответственно), Саратовская - на 72-й (35,7 тыс. рублей (+5,7%), 1,85), Мордовия - на 73-й (33,9 тыс. рублей (+10%), 1,80).

Москва заняла 4-е место. Среднедушевые доходы жителей столицы в месяц составили 120,7 тыс. рублей, увеличившись за год на 5,9%. Соотношение показателя и стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 3,70.

На первой строчке рейтинга - Ямало-Ненецкий автономный округ (156,2 тыс. рублей, 6,03 соответственно). На последней - Республика Ингушетия (23,3 тыс. рублей, 1,19).