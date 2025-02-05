В Пензе отменили прием главного следователя области

05.02.2025 | 20:55

В Пензе отменили личный прием граждан, который должен был провести в четверг, 6 февраля, руководитель СУ СКР по области Владимир Игнатенков.

Дату перенесли «в связи с невозможностью использования приемной Президента РФ», пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Именно в этой приемной на улице Московской, 110, и должны были состояться встречи пензенцев с главным следователем региона.

О новом дне и времени мероприятия сообщат дополнительно.

В СУ СКР по области напомнили, что Владимир Игнатенков еженедельно проводит личные приемы граждан в следственном управлении. Их график размещен на сайте ведомства.