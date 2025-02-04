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Общество

Главный следователь области проведет личный прием граждан

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В четверг, 6 февраля, руководитель СУ СКР по Пензенской области Владимир Игнатенков проведет личный прием граждан.

Жители могут прийти с 12:00 до 13:00 в приемную Президента РФ в регионе по адресу: Пенза, улица Московская, 110.

«Предварительная запись производится по телефонам 8(8412)63-64-71, 63-64-72 по вопросам, с которыми гражданин желает обратиться на личный прием», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Пришедшим на прием пензенцам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее стало известно, что 5 февраля прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием граждан в Никольске.

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