Главный следователь области проведет личный прием граждан

04.02.2025 | 11:57

В четверг, 6 февраля, руководитель СУ СКР по Пензенской области Владимир Игнатенков проведет личный прием граждан.

Жители могут прийти с 12:00 до 13:00 в приемную Президента РФ в регионе по адресу: Пенза, улица Московская, 110.

«Предварительная запись производится по телефонам 8(8412)63-64-71, 63-64-72 по вопросам, с которыми гражданин желает обратиться на личный прием», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Пришедшим на прием пензенцам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее стало известно, что 5 февраля прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием граждан в Никольске.