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Общество

Уголовное дело в отношении бывшего преподавателя ПГУ прекращено

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В Пензе уголовное дело в отношении экс-преподавателя ПГУ прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

В 2023 году доктора филологических наук Елену Сердобинцеву, работавшую на кафедре журналистики, обвинили в получении взятки.

Материалы поступили в Ленинский районный суд. В них указывалось, что в мае 2020 года Сердобинцева якобы за 22 500 рублей, полученные через посредника, помогла студентке со сдачей зачета по преддипломной практике, написанием и защитой дипломной работы на положительную оценку.

К рассмотрению дела приступили в январе 2024-го, но в изложении фактов обнаружились несостыковки.

«Описание преступного деяния в обвинительном заключении является противоречивым, неконкретным в части описания объема незаконных действий, которые должна была и непосредственно выполнила Сердобинцева Е. Н. в пользу студентки. Неопределенность обвинения в данном случае порождает нарушение права на защиту от конкретного обвинения и не позволяет суду оценить относимость представленных сторонами доказательств», - говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте суда.

В итоге в марте дело вернули на доработку в прокуратуру, а в декабре и вовсе было принято решение о прекращении производства по причине отсутствия в деянии состава преступления. Уведомление Елена Сердобинцева предоставила редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

Елена Сердобинцева проработала на кафедре журналистики много лет. В область ее научных интересов входили терминология, стилистика, риторика, психолингвистика, когнитивная лингвистика, лингвоэкология, язык СМИ и рекламы, прагматическая лингвистика.

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