Прокурор области встретится с жителями Никольского района

31.01.2025 | 19:41

Жители Никольского района смогут задать вопросы по защите своих прав прокурору Пензенской области Дмитрию Горшкову. Он проведет личный прием 5 февраля.

Встреча с гражданами пройдет в Никольске, на Московской, 4а, с 11:30 до 12:30.

Необходимо предварительно записаться по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области), 8 (84165) 4-11-90, 8 (84165) 4-11-62 (прокуратура Никольского района).

Запись проводится до 3 февраля с 9:00 до 17:00 (перерыв - с 13:00 до 13:45), 4-го числа - с 9:00 до 12:00.

С собой необходимо взять документ, подтверждающий личность.

Обращения на личном приеме рассмотрят, при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.