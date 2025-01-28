30 января на Севере отключат отопление и ГВС

28.01.2025 | 10:10

На четверг, 30 января, в Пензе ресурсники запланировали ремонтные работы на теплосетях, из-за чего отключат горячую воду и отопление на Северной Поляне и частично в Черкассах.

Ресурсов не будет с 8:00 30-го числа до 1:00 31-го.

Без отопления и ГВС останутся:

- улица Аустрина, 37, 39 (Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса), 123а, 129а (Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса), 131, 131а, 133г, 144, 146, 148, 148а, 150, 150а, 152, 154, 156, 158, 162, 170, 172;

- улица Депутатская, 1, 3, 4 (детская городская поликлиника), 5 (детский сад № 71), 8, 8а (детский сад № 80), 10, 17;

- улица Компрессорная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

- улица Лунинская, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

- улица Можайского, 1 (школа № 71), 3а (детский сад № 141), 12, 16, 22, 28;

- проезд Можайского, 13;

- улица Нестерова, 3, 5, 7;

- улица Сумская, 2, 3, 4, 7а, 7, 9, 11, 32;

- проезд Сумской, 4, 6/8;

- улица Байкова, 2, 2а, 6, 7;

- улица Новая, 19а;

- улица Литвинова, 58 (лицей архитектуры и дизайна № 3);

- улица Совхозная, 4.

28 января ресурсы отключили в части Ленинского района Пензы из-за ремонта тепломагистрали на улице Кулакова. Первоначальный длинный список адресов, по которым горожанам обещали временные неудобства, удалась сократить до 26:

- улица Ворошилова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10;

- улица Коммунистическая, 7, 7а;

- улица Бакунина, 132, 132а;

- улица Кулакова, 9, 11, 11а, 13, 15;

- улица Пушкина, 31;

- улица Ставского, 48/3;

- улица Суворова, 125, 129, 131, 133, 137 (детский сад № 123), 139, 141.