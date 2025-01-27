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Общество

Ресурсники сообщили об отключениях ГВС и отопления 28 января

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Во вторник, 28 января, на нескольких улицах Пензы в связи с проведением ремонтных работ на теплосетях отключат горячую воду и отопление. Ресурсов не будет с 8:00 до 23:00, сообщается на сайте «Т Плюс».

Отопление отключат по следующим адресам:

- улица Коммунистическая, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21Б, 23, 25, 26, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41Б, 42, 43 (детский сад № 110), 45, 47, 49;

- улица Пугачева, 7 (детский сад № 99), 39а, 55, 57а (детский сад № 99, корпус 2), 64а (административное здание);

- улица Дзержинского, 3, 5 (ГУ МЧС по Пензенской области), 5а, 7 (госархив);

- улица Ворошилова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (детский сад № 88), 8, 9 (школа № 58), 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;

- улица Суворова, 125, 129, 131, 133, 137 (детский сад № 123), 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 154а (МУП № 7);

- улица Бакунина, 132, 132а;

- улица Кулакова, 9, 11, 11а, 13, 14, 15;

- улица Пушкина, 31;

- улица Ставского, 48/3;

- проспект Победы, 2, 4, 6, 8.

Без ГВС останутся:

- улица Коммунистическая, 7, 7а, 21, 21а, 21Б, 25, 27, 26, 29, 35, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41Б, 42, 43 (детский сад № 110), 45, 47, 49;

- улица Пугачева, 39а, 57а (детский сад № 99);

- улица Ворошилова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (детский сад № 88), 8, 9 (школа № 58), 10, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 28, 30, 32;

- улица Суворова, 125, 129, 131, 133, 137 (детский сад № 123), 139, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 154а (МУП № 7);

- улица Бакунина, 132, 132а;

- улица Кулакова, 9, 11, 11а, 13, 15;

- улица Пушкина, 31;

- улица Ставского, 48/3;

- проспект Победы, 2, 4, 6, 8;

- улица Карпинского, 6, 8, 10, 10а, 20а.

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