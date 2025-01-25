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Общество

Зареченцы присоединятся к акции «Блокадный хлеб»

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В понедельник, 27 января, в Заречном состоится акция памяти «Блокадный хлеб», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие начнется в 12:00 у входа в ЦПКиО «Заречье» (со стороны площади Ленина). Волонтеры будут предлагать зареченцам кусочки хлеба как напоминание о пережитой трагедии, о силе духа ленинградцев, о мужестве и самоотверженности их освободителей.

Кроме того, сотрудники центральной городской библиотеки организуют фотозону в виде интерьера квартиры Ленинграда той эпохи и выставку книг.

«Запланирована и литературно-музыкальная композиция. Стихи прочитают поэты Заречного, ученики школ, работники библиотеки», - сообщили в администрации закрытого города.

В Пензе в этот день акция «Блокадный хлеб» пройдет на 2 площадках. В 11:00 она начнется в Детском парке на Кронштадтской, в 12:00 - на Олимпийской аллее.

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