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Общество

В Пензе названо время и место проведения акции «Блокадный хлеб»

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В понедельник, 27 января, Пенза присоединится к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Блокада города на Неве длилась почти 900 дней - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Единственным путем сообщения с Ленинградом был маршрут через Ладожское озеро, названный Дорогой жизни, но его пропускная способность не могла покрывать потребности большого города.

Итогом массового голода, усугубленного проблемами с отоплением и транспортом, стала гибель сотен тысяч жителей. Пензенцам предлагают почтить их память и вспомнить всех, кто сумел отстоять Северную столицу.

«Задача акции - напомнить гостям и жителям города о подвиге и мужестве мирного населения Ленинграда», - пояснили организаторы акции.

В 11:00 мероприятие начнется в Детском парке на улице Кронштадтской, в 12:00 - на Олимпийской аллее. Ключевым символом станет кусочек хлеба весом в 125 граммов. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда.

В Пензе акция «Блокадный хлеб» впервые прошла в 2020 году. Тогда горожанам раздавали листовки о прорыве блокады Ленинграда и кусочки хлеба.

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