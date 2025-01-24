78 пензенских семей получат выплату на улучшение жилищных условий

24.01.2025 | 09:27

В 2025 году из бюджета Пензенской области потратят около 40 млн рублей на выплату семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей. Эти деньги они смогут потратить на покупку жилья, в том числе по ипотеке, или строительство индивидуального жилого дома с подрядной организацией.

Размер выплаты составляет 500 тысяч рублей, уточнили в региональном минтруде.

В 2025 году ее получат 78 семей, из них 5 проживают в Пензе.

В 2024-м выплату выделяли 64 семьям.

Региональная жилищная программа действует с 2011 года. За это время из областного бюджета на ее реализацию направили 344 млн рублей. Деньги получили 685 семей, имеющих 5 и более детей.