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Общество

78 пензенских семей получат выплату на улучшение жилищных условий

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В 2025 году из бюджета Пензенской области потратят около 40 млн рублей на выплату семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей. Эти деньги они смогут потратить на покупку жилья, в том числе по ипотеке, или строительство индивидуального жилого дома с подрядной организацией.

Размер выплаты составляет 500 тысяч рублей, уточнили в региональном минтруде.

В 2025 году ее получат 78 семей, из них 5 проживают в Пензе.

В 2024-м выплату выделяли 64 семьям.

Региональная жилищная программа действует с 2011 года. За это время из областного бюджета на ее реализацию направили 344 млн рублей. Деньги получили 685 семей, имеющих 5 и более детей.

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Источник — фото pixabay.com
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