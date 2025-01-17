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Общество

В Пензе 5 многодетных семей получат по полмиллиона рублей

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В 2025 году многодетные пензенцы получат по 0,5 миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Об этом рассказали в городской администрации.

Поддержку окажут 5 семьям, воспитывающим пятерых несовершеннолетних детей и более, нуждающимся в жилье.

На социальные выплаты из областного бюджета выделят 2,5 миллиона.

«Сотрудники Социального управления Пензы уже уведомили членов многодетных семей о необходимости предоставления документов для получения соцвыплаты», - отметили в мэрии.

В Пензенской области насчитывается 11,3 тысячи многодетных семей, в которых растут как минимум трое детей. В январе 2024 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет их статус.

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Источник — фото городской администрации
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