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Общество

В Пензенской области заключенные окунулись в крещенскую воду

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Праздник Крещения Господня отмечали не только свободные пензенцы. 18 и 19 января богослужения прошли во всех исправительных учреждениях региона.

В Пензенской области заключенные окунулись в крещенскую воду

«В этот день священнослужители, окормляющие заключенных, совершали водосвятные молебны. Там, где имелась возможность соорудить иордань, освящалась вода, и все желающие могли погрузиться в нее», - рассказали в Пензенской епархии.

В Пензенской области заключенные окунулись в крещенскую воду

В частности, протоиерей Антоний Шварев совершил чин великого освящения воды и купели в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» при ИК № 4 и 7.

В Пензенской области заключенные окунулись в крещенскую воду

По его словам, богослужение в местах лишения свободы ничем не отличалось аналогичного мероприятия в храмах, расположенных вне стен с колючей проволокой. Осужденные точно так же окунались и набирали крещенскую воду, унося ее с собой в отряды.

В Пензенской области заключенные окунулись в крещенскую воду

«Задача священнослужителя в исправительных учреждениях - дать человеку понять, что Господь посещает верующее, кающееся сердце и наполняет его любовью, благодатью и крепостью духа. А это особенно важно в заточении. На свободе человек молится в достатке, он в комфортных условиях, а в тюрьме человек молится с покаянием и жаждой встречи с Богом, просит о помощи, и Спаситель откликается на такую молитву», - пояснил Антоний Шварев.

В Пензе в крещенскую ночь основные купания прошли в иордани, оборудованной на Старой Суре (улица) Антонова. Кроме того, горожане окунались в воду еще в 11 несанкционированных местах. Всего в 12 локациях было более 750 купающихся.

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Источник — фото Пензенской епархии
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