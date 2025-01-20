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Общество

В крещенскую ночь пензенцы купались в 11 запрещенных местах

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В крещенскую ночь пензенцы купались не только в оборудованной иордани на Старой Суре в районе улицы Антонова, но и в 11 несанкционированных местах. Итоги подвели в городской администрации в понедельник, 20 января.

Всего в 12 локациях было более 750 купающихся, уточнили в мэрии со ссылкой на управление по делам ГОЧС.

У иордани на ГПЗ-24 безопасность граждан обеспечивали спасатели, медицинские работники, полиция. В других местах возможного погружения также было организовано дежурство.

«Благодаря превентивным мерам, оперативной и слаженной работе всех заинтересованных структур и, конечно, сознательному отношению граждан, праздник прошел без происшествий. Спасибо всем службам, которые были задействованы», - отметил временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов.

Однако одно ЧП в крещенскую ночь все же случилось: в Суре у подвесного моста едва не утонул человек. Спасатели, получившие сигнал в 0:25, быстро прибыли на помощь: разбили лед, вплавь добрались до мужчины, отбуксировали его к берегу и извлекли из воды, передав затем медикам.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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