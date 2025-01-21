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Общество

Планируется ли новое автоматическое продление прав: ответ ГАИ

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В Госавтоинспекции рассказали, планируется ли очередное автоматическое продление водительских прав без замены бланка удостоверения.

«Срок действия моего удостоверения закончился в июне 2022 года. Но действие его было продлено в связи с известными событиями на 3 года, то есть я должен был менять права в июне 2025-го. Теперь в разных источниках пишут по-разному. Вроде как опять продлили на 3 года. Это верно? То есть я могу этим заняться в 2028-м?» - такие вопросы поступили от одного из читателей PenzaInform.ru.

Редакция направила обращение в управление ГАИ УМВД России по Пензенской области и во вторник, 21 января, получила ответ.

Замначальника управления Олег Барковский подтвердил, что удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го, действительны в течение еще 3 лет с даты, указанной на бланке в качестве конечной.

«Дальнейшее автоматическое продление действия российских национальных водительских удостоверений законодательством не предусмотрено», - подчеркнул Барковский.

Таким образом, тем, у кого срок истек в июне 2022-го, озаботиться заменой прав придется в 2025 году.

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