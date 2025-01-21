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Общество

22 января жителей Пензенской области ждет 20-градусный мороз

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22 января в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -15...-20 градусов, днем за окном остановятся на отметках -7...-12.

На протяжении суток ветер изменит направление с северного на юго-восточное, временами его порывы будут достигать 9 метров в секунду.

Ранее метеорологи пояснили, что на этой рабочей неделе в Пензенскую область придет антициклон, который откроет свободный доступ арктическому воздуху, более сухому и холодному. Осадки ослабеют, а морозы усилятся.

В старину верили: солнечная погода 22 января сулит летом хороший урожай. Также в этот день было принято следить за облаками: если кучевые появляются утром, растут к полудню, расходятся к вечеру и после заката исчезают совсем, быть морозной погоде без осадков.

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