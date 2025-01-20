Погода на неделю: в Пензенскую область придут морозы

20.01.2025 | 16:05

На предстоящей неделе в Пензенской области усилятся морозы. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Циклон, господствующий на европейской территории России в последние дни, отступит на восток. Ему на смену придет антициклон, который откроет свободный доступ арктическому воздуху, более сухому и холодному.

Данные синоптические процессы приведут к изменениям погодных условий и в Пензенском регионе: осадки ослабеют, а морозы усилятся», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Особенно холодно будет ночью в среду, когда ртутный столбик опустится до отметки в -19 градусов. Дневные показатели на этой неделе станут колебаться от -5 до -12 градусов.

В прошедшие выходные температурный режим оставался повышенным: и ночью, и днем в субботу и воскресенье уличные термометры показывали -3...+2 градуса.