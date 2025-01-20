В Пензе определили облик будущей школы в Дальнем Арбекове

20.01.2025 | 19:38

В Пензе согласовали архитектурный облик будущей школы в Дальнем Арбекове. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации.

В документе указывается, что образовательное учреждение построят недалеко от ЖК «Лугометрия». Общая площадь объекта - 13 209,85 кв. м. У здания будет переменная этажность, у самой высокой части 3 этажа.

Ранее стало известно, что в Дальнем Арбекове в ближайшие годы построят три школы. На 2025-й запланировано возведение учреждения на 1 100 мест в 7-м микрорайоне. В 2026 году приступят к объекту в 8-м микрорайоне. Третья школа появится рядом с «Лугометрией».

Строительство новых образовательных учреждений позволит детям перейти на обучение в одну смену.

В 2024 году в Пензе к 1 сентября двери открыли новые школы в микрорайонах Заря, а также ГПЗ-24. Оба объекта рассчитаны на 1 100 мест.