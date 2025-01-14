В Пензе церковь поддержит семьи людей с зависимостью

В Пензе создается группа церковной поддержки для семей, у членов которых имеются различные зависимости: алкогольная, наркотическая, игровая.
Как рассказали в Пензенской епархии, группа будет работать в храме Святого Праведного Иоанна Кронштадтского на пересечении улиц Маршала Крылова и Чкалова.
Встречи собираются проводить по вторникам и пятницам в 19:00.
Задать вопрос или записаться в группу можно по адресу: улица Лермонтова, 28, корпус 21, или по номеру 8(927)365-14-51.
Ранее клинический ординатор кафедры регионального института усовершенствования врачей Владимир Шомполов представил психологический портрет наркомана. Специалист перечислил признаки, которые должны насторожить окружающих. Один из них - искажение выражения лица, второй - потеря тонуса лицевых мышц, так называемый пустой взгляд.
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