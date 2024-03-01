В Пензе представили психологический портрет наркомана

01.03.2024 | 14:45

В рамках недели профилактики употребления запрещенных веществ пензенский минздрав представил психологический портрет наркомана.

Клинический ординатор кафедры регионального института усовершенствования врачей Владимир Шомполов предупредил, что наркотики меняют характер, поведение, внешний вид человека, и перечислил признаки, которые должны насторожить окружающих.

Один из них - искажение выражения лица.

«Мышцы лица в таком состоянии непроизвольно подергиваются. Гримасы могут быть очень резкие и внезапные. Скулы как будто оживают, человек может широко открывать рот и резко закрывать его или, наоборот, молчать и активно сжимать челюсти», - пояснили в пресс-службе минздрава.

Второй признак, противоположный первому, - потеря тонуса лицевых мышц, так называемый пустой взгляд, когда на лице человека просматривается выражение безмятежности и полного безразличия.

Третий - насморк и кашель, вызванные повреждением слизистых оболочек из-за курения или вдыхания ингалянтов и ослаблением иммунитета.

Четвертый признак - проблемы с кожей (сухость, шелушение) и изменение ее цвета (лицо становится красным из-за обильного притока крови).

Пятый - глазные симптомы: слезотечение, покраснение или помутнение белков глаз, сужение или расширение зрачков и отсутствие реакции с их стороны на свет.

«Наркоманы никогда не смотрят прямо в глаза, опускают или отводят взгляд, прячут глаза под козырьком кепки, под капюшоном или за темными очками, то есть пытаются скрыть последствия употребления», - отметили в пресс-службе.

Шестой признак - речевые симптомы: в зависимости от вида наркотика это либо неторопливая, невнятная речь, растягивание звуков, либо, напротив, беглая манера разговора, сложности в подборе нужного слова, быстрое переключение с темы на тему.

«Из-за употребления наркотиков страдают все сферы жизнедеятельности человека. Помимо заметных изменений во внешности, наркотики дают страшный удар по психике человека: страдают внимание и интеллект, нарушается память, снижается работоспособность, происходит деградация буквально во всех сферах жизни», - подвел итог Владимир Шомполов.