Сетевое издание|18+|Пятница|1 мар 2024|15:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе представили психологический портрет наркомана

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В рамках недели профилактики употребления запрещенных веществ пензенский минздрав представил психологический портрет наркомана.

Клинический ординатор кафедры регионального института усовершенствования врачей Владимир Шомполов предупредил, что наркотики меняют характер, поведение, внешний вид человека, и перечислил признаки, которые должны насторожить окружающих.

Один из них - искажение выражения лица.

«Мышцы лица в таком состоянии непроизвольно подергиваются. Гримасы могут быть очень резкие и внезапные. Скулы как будто оживают, человек может широко открывать рот и резко закрывать его или, наоборот, молчать и активно сжимать челюсти», - пояснили в пресс-службе минздрава.

Второй признак, противоположный первому, - потеря тонуса лицевых мышц, так называемый пустой взгляд, когда на лице человека просматривается выражение безмятежности и полного безразличия.

Третий - насморк и кашель, вызванные повреждением слизистых оболочек из-за курения или вдыхания ингалянтов и ослаблением иммунитета.

Четвертый признак - проблемы с кожей (сухость, шелушение) и изменение ее цвета (лицо становится красным из-за обильного притока крови).

Пятый - глазные симптомы: слезотечение, покраснение или помутнение белков глаз, сужение или расширение зрачков и отсутствие реакции с их стороны на свет.

«Наркоманы никогда не смотрят прямо в глаза, опускают или отводят взгляд, прячут глаза под козырьком кепки, под капюшоном или за темными очками, то есть пытаются скрыть последствия употребления», - отметили в пресс-службе.

Шестой признак - речевые симптомы: в зависимости от вида наркотика это либо неторопливая, невнятная речь, растягивание звуков, либо, напротив, беглая манера разговора, сложности в подборе нужного слова, быстрое переключение с темы на тему.

«Из-за употребления наркотиков страдают все сферы жизнедеятельности человека. Помимо заметных изменений во внешности, наркотики дают страшный удар по психике человека: страдают внимание и интеллект, нарушается память, снижается работоспособность, происходит деградация буквально во всех сферах жизни», - подвел итог Владимир Шомполов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте