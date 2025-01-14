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Общество

И. о. руководителя областного СУ СКР проведет прямую линию

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В среду, 15 января, жители Пензенской области смогут задать вопросы и. о. руководителя регионального управления СКР Сергею Родионову.

В период с 16:00 до 18:00 он проведет прямую телефонную линию. Желающим предлагают обращаться за содействием в решении вопросов по номеру 8(8412)63-64-02.

Старший помощник руководителя Татьяна Махницкая описала процедуру: «Гражданин связывается по указанному телефону с сотрудником следственного управления, которому сообщает свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию, после чего устанавливается непосредственное соединение».

Первые лица областного управления часто общаются с жителями региона напрямую. Так, 10 января Сергей Родионов провел личный прием граждан в Бессоновском межрайонном следственном отделе.

17 декабря руководитель СУ Владимир Игнатенков принимал участие в прямой линии с населением.

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