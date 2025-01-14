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Общество

2 500 пензенских многодетных семей получили удостоверения

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В Пензенской области 2,5 тыс. семей получили новые удостоверения, подтверждающие статус многодетных. Об этом во вторник, 14 января, сообщили в региональном правительстве.

Документы выдают органы соцзащиты населения. Они положены семьям, в которых старший из троих детей пока не достиг 18 лет (или 23, если учится очно).

Удостоверение действует по всей России. Оно дает право получать социальную поддержку, а также посещать на льготной основе учреждения культуры и спорта.

«Для оформления необходимы копии документов, удостоверяющие личность заявителя и второго родителя (усыновителя), и цветные фотографии заявителя и второго родителя (усыновителя) размером 3×4 см», - напомнили в правительстве.

Всего в Пензенской области насчитывается 11,3 тыс. многодетных семей. Документы нового образца начали выдавать осенью 2024 года. В числе первых удостоверения получили жители Наровчатского, Камешкирского и Сосновоборского районов.

В январе прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей (с 3 и более наследниками) и определяет меры поддержки для них.

Ранее в стране не было единого подхода к этой категории семей, законодательно он не закреплялся. Регионы самостоятельно определяли критерии многодетности.

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Источник — фото областного правительства
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