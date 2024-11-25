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Общество

Многодетные семьи начали получать общероссийские удостоверения

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Многодетные семьи - а их в Пензенской области насчитывается 11,3 тысячи - получат новое, единое удостоверение федерального образца, которое подтверждает их статус.

«Документ действует по всей России и заменяет региональное удостоверение «Многодетная семья Пензенской области», - пояснил начальник отдела министерства труда, соцзащиты и демографии Алексей Сумбаев.

Он нужен для получения региональных мер соцподдержки, а также льготного посещения музеев, театров, концертных и спортивных организаций на территории всей страны, уточнили в ведомстве.

В числе первых общероссийские удостоверения вручили жительницам Наровчатского, Камешкирского и Сосновоборского районов. Туда доставили партию изготовленных бланков и передали женщинам новые документы на праздничных мероприятиях, посвященных Дню матери.

Постепенно бланки удостоверений поступят и в другие муниципальные образования региона. Специалисты органов соцзащиты населения свяжутся с многодетными семьями, чтобы те оформили и получили документ (понадобится паспорт и фотография 3 х 4).

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Источник — фото минтруда
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