Первый замруководителя СУ СКР проведет прием граждан в Каменке

10.01.2025 | 19:04

Во вторник, 14 января, первый заместитель руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Петр Юдин проведет прием граждан в Каменке.

Встреча Петра Ивановича с жителями будет проходить с 16:00 до 18:00.

Каменский межрайонный следственный отдел находится по адресу: ул. Центральная, д. 8.

«Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам: 8 (8412) 63-64-71, 63-64-72», - предупредили в региональном следственном управлении.

В пятницу, 10 января, и. о. руководителя Следственного управления СКР по Пензенской области Сергей Родионов провел прием в Бессоновке.