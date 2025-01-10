Пензенские приставы рассказали о работе по выдворению иностранцев

10.01.2025 | 17:05

За 2024 год пензенские судебные приставы выдворили за пределы России 255 иностранных граждан, сообщили в областном управлении ФССП.

Мигрантов, нарушивших режим пребывания на территории Российской Федерации, сначала доставляют в суд. После вынесения решения о принудительном выдворении приставы сопровождают их в центр временного содержания, а затем - до пункта пропуска через государственную границу.

«По данному направлению продолжается интенсивная работа. Выдворения проходят еженедельно», - уточнил замначальника отделения спецназначения областного УФССП России Алексей Чапургин.

В основном иностранцы возвращаются в Узбекистан и Таджикистан. Встречались в 2024 году и более необычные варианты - выдворяли граждан Марокко и Алжира.

Ранее стало известно, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласного которому мигранты, находящиеся в стране незаконно, должны покинуть ее пределы в срок до 30 апреля или урегулировать свое правовое положение до указанной даты.

К выезду обяжут тех, кто не сдал биометрию, не прошел тест на наркотики и инфекции, не сдал экзамен по русскому языку и истории, не оплатил задолженности. Для иностранцев, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях, будут сделаны послабления.