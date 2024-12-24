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Общество

Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют по новым правилам

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С 2025 года начнут индексировать пенсии работникам старшего возраста. В областном отделении Соцфонда объяснили, как будут увеличиваться выплаты.

Раньше перерасчет производили только после увольнения. Теперь ситуация изменится.

«Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим», - пояснили в Соцфонде.

Предполагаемый коэффициент повышения с 1 января 2025 года - 7,3%.

Таким образом, если работающий пенсионер, например, получал 19 527,94 рубля, то пересчитывать выплату будут исходя из суммы в 36 351,59 рубля (то есть с учетом всех пропущенных индексаций).

В этом случае пенсия вырастет на 2 653,11 рубля в месяц (7,3% от 36 351,59) и в итоге выйдет 22 181,05 рубля (19 527,94 + 2 653,11), уточнили в Соцфонде.

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