Сетевое издание|18+|Четверг|9 янв 2025|16:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе для 400 старшеклассников устроят новогодний бал

Печать
Telegram

В субботу, 11 января, в Пензе проведут традиционный новогодний бал старшеклассников. Он состоится в областном драматическом театре. Начало в 12:00.

В мероприятии примут участие 400 школьников из 7 муниципалитетов региона. Они долгое время готовились к событию: подбирали наряды, разучивали классические бальные танцы.

В образовательные учреждения отправлялись видеоролики, чтобы на местах советники по воспитанию и педагоги-организаторы репетировали с детьми танцевальные движения.

«В последний месяц уходящего года все свободное время участников было подчинено исключительно подготовке к балу», - подчеркнули в пресс-службе регионального минобра.

Мероприятие благотворительное, вырученные средства направят в Пензенское отделение Российского детского фонда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минобра
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте