В Пензе для 400 старшеклассников устроят новогодний бал

09.01.2025 | 10:36

В субботу, 11 января, в Пензе проведут традиционный новогодний бал старшеклассников. Он состоится в областном драматическом театре. Начало в 12:00.

В мероприятии примут участие 400 школьников из 7 муниципалитетов региона. Они долгое время готовились к событию: подбирали наряды, разучивали классические бальные танцы.

В образовательные учреждения отправлялись видеоролики, чтобы на местах советники по воспитанию и педагоги-организаторы репетировали с детьми танцевальные движения.

«В последний месяц уходящего года все свободное время участников было подчинено исключительно подготовке к балу», - подчеркнули в пресс-службе регионального минобра.

Мероприятие благотворительное, вырученные средства направят в Пензенское отделение Российского детского фонда.