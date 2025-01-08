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Общество

У жителей Пензенской области изъяли более 13 тысяч боеприпасов

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В Пензенской области за год сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели более 190 проверок условий хранения оружия у юрлиц и более 5 тысяч - у граждан.

У жителей Пензенской области изъяли более 13 тысяч боеприпасов

«За нарушение правил привлечено [к ответственности] более 100 граждан, 95 должностных лиц и 62 юридических», - перечислили в управлении Росгвардии.

У людей изъяли более 1,1 тысячи единиц оружия и 13 тысяч боеприпасов различного калибра.

У жителей Пензенской области изъяли более 13 тысяч боеприпасов

«В настоящее время свыше 22 тысяч владельцев оружия, в пользовании которых находится порядка 41 тысячи единиц оружия, находятся на строгом контроле», - уточнили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что управление продолжает принимать от граждан охотничьи ружья для нужд СВО. Также бойцам передают оружие, которое хранилось с нарушением требований законодательства РФ.

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Источник — фото и видео областного управления Росгвардии
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