Православных пензенцев приглашают на Собор Пресвятой Богородицы

07.01.2025 | 12:51

Опубликовано расписание главных январских богослужений в Спасском кафедральном соборе, на которые приглашают православных пензенцев.

Так, во вторник, 7-го числа, в 16:00 состоится Великая вечерня по случаю Рождества Христова.

В среду, 8 января, все службы будут посвящены Собору Пресвятой Богородицы: в 7:00 пройдет утреня, в 8:00 - Божественная литургия, в 16:45 - вечернее богослужение.

Собор Пресвятой Богородицы - это праздник, который отмечается на следующий день после Рождества. Собором он называется потому, что у христиан в этот день было принято собираться в храмах для прославления Богоматери.

В первое воскресенье после Рождества, 12-го числа, службы посвящают воспоминанию о трагическом событии, когда, согласно Евангелию от Матфея, царь Ирод, напуганный вестью о рождении Спасителя, решил убить в Вифлееме всех младенцев мужского пола младше 2 лет. Однако среди умерщвленных не оказалось Спасителя, потому что по повелению явившегося ангела Иосиф вместе с Марией и младенцем бежали в Египет.

Кроме того, в эту неделю вспоминают праведных Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня.

В 8:00 12 января в Спасском соборе проведут Божественную литургию, в 16:45 - вечернее богослужение.