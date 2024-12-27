Плакат «Елки даром» может заинтересовать Роспотребнадзор

27.12.2024 | 18:54

Плакаты с надписью «Елки даром» на новогодних базарах в Пензе в некоторых случаях могут нарушать права потребителей.

Горожане заметили такие надписи на некоторых точках, где торгуют праздничными деревьями. «Но по факту даром их никто не отдает. Есть ли здесь нарушение моих прав как потребителя?» - поинтересовался у сетевого издания «ПензаИнформ» житель областного центра.

Его вопрос редакция направила в региональное управление Роспотребнадзора.

«При размещении на плакатах информации о наименовании магазина «Елки даром» нарушение прав потребителей не усматривается. Наименование товара и его цену за единицу товара продавец обязан указать на ценнике.

В случаях если указанная надпись «Елки даром» не является наименованием предприятия торговли и информация о цене на елки доведена до потребителей посредством ценников, будет усматриваться нарушение прав потребителей на необходимую и достоверную информацию о товарах», - поясняется в ответе.

Первые елочные базары открылись в Пензе 7 и 8 декабря и будут работать до 31-го числа, Всего в городе их насчитывается 80.